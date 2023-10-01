Вночі росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Харкові
Минулої ночі, близько 1:00, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Зафіксовані “прильоти” 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється», – розповів Синєгубов.
Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
Внаслідок артилерійського обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.
У селі Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.
Близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,7 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.
Читайте також: Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі, близько 1:00, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".