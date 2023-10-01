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Вночі росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Харкові

Події 08:59   01.10.2023
Оксана Якушко
Вночі росіяни вдарили по території цивільного підприємства у Харкові Фото: скрін відео

Минулої ночі, близько 1:00, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксовані “прильоти” 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється», – розповів Синєгубов.

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа.

У селі Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі.

Близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Ізюмського району місцевий мешканець 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 2,7 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

Читайте також: Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі, близько 1:00, росіяни завдали трьох ракетних ударів по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".