Под Харьковом военные отбили территорию у врага, чтобы починить водопровод
Весной 2022-го коммунальщикам нужны были двое суток, чтобы восстановить водопровод, в который прилетела ракета. Но территория, где был порыв, находилась под контролем армии РФ.
О боевой операции, которую провели военные и коммунальщики, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в фильме «Сопротивление. 2022«, вышедшем в эфире нацмарафона.
«Ракета прилетела в водопровод. Нужно, говорю, сделать следующим образом. Чтобы дать возможность нашим коммунальным службам восстановить. Работы на двое суток, а это была оккупированная территория. Я обратился к военным, и несколько суток они удерживали эту территорию, которую отвоевали ценой жизней, но они сдерживали давление врага, а наши коммунальные службы делали. И сделали. И город даже не почувствовал, не обратил на это внимание, что это было», — поделился Терехов.
Вспоминая первые месяцы войны, он отметил, что оккупанты прямо из-за окружной дороги били прямой наводкой по жилым домам на Рогани и Северной Салтовке.
Читайте также: В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
«Есть школа на Северной Салтовке, где 16 прилетов», — привел пример мэр.
По его данным, из-за обстрелов российских оккупантов без жилья остались 150 тысяч харьковчан.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под Харьковом военные отбили территорию у врага, чтобы починить водопровод»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной 2022-го коммунальщикам нужны были двое суток, чтобы восстановить водопровод, в который прилетела ракета. Но территория, где был порыв, находилась под контролем армии РФ".