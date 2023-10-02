Под Харьковом военные отбили территорию у врага, чтобы починить водопровод

Весной 2022-го коммунальщикам нужны были двое суток, чтобы восстановить водопровод, в который прилетела ракета. Но территория, где был порыв, находилась под контролем армии РФ.

О боевой операции, которую провели военные и коммунальщики, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в фильме «Сопротивление. 2022«, вышедшем в эфире нацмарафона.

«Ракета прилетела в водопровод. Нужно, говорю, сделать следующим образом. Чтобы дать возможность нашим коммунальным службам восстановить. Работы на двое суток, а это была оккупированная территория. Я обратился к военным, и несколько суток они удерживали эту территорию, которую отвоевали ценой жизней, но они сдерживали давление врага, а наши коммунальные службы делали. И сделали. И город даже не почувствовал, не обратил на это внимание, что это было», — поделился Терехов.

Вспоминая первые месяцы войны, он отметил, что оккупанты прямо из-за окружной дороги били прямой наводкой по жилым домам на Рогани и Северной Салтовке.

«Есть школа на Северной Салтовке, где 16 прилетов», — привел пример мэр.

По его данным, из-за обстрелов российских оккупантов без жилья остались 150 тысяч харьковчан.