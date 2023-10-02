Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін

Навесні 2022-го комунальникам потрібні були дві доби, щоб відновити водогін, по якому прилетіла ракета. Але територія, де був порив, була під контролем армії РФ.

Про бойову операцію, яку провели військові та комунальники, розповів мер Харкова Ігор Терехов у фільмі “Спротив. 2022 “, що вийшов у етері нацмарафону.

“Ракета прилетіла у водогін. Потрібно, кажу, зробити таким чином, щоб дати змогу нашим комунальним службам відновити. Роботи на дві доби, а там – це була окупована територія. Я звернувся до військових, і декілька діб вони утримували цю територію, яку відвоювали ціною життів, але вони стримували натиск ворога, а наші комунальні служби робили. І зробили. І місто навіть не відчуло, не звернуло на це увагу, що таке було“, – поділився Терехов.

Згадуючи перші місяці війни, він зазначив, що окупанти через окружну дорогу били прямим наведенням по житлових будинках на Рогані та Північній Салтівці.

“Є школа на Північній Салтівці, де 16 прильотів”, – навів приклад мер.

За його даними, через обстріли російських окупантів без житла залишилося 150 тисяч харків’ян.