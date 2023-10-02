У Харкові було 300 тисяч мешканців – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у фільмі “Спротив. 2022”, присвяченому битві за Харків, розповів, як виживало місто в перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

“У нас було десь 300 тисяч мешканців, – оцінив ситуацію весни 2022-го Терехов. – А до війни – ми ж казали, що було десь півтора мільйона, але це без студентів, без людей, які тут постійно знаходилися. У нас було місто десь 2 млн. Місто було абсолютно пусте. Ідеш або їдеш на автівці по вулиці – нікого нема“.

Так Харків спорожнів у період найжорстокіших обстрілів та авіабомбардувань. Окрім постійної загрози потрапити під обстріл, мешканці ризикували залишитись без елементарно необхідних для виживання продуктів.

“Я пам’ятаю перші дні війни, коли припинили практично працювати всі хлібозаводи, бо не було певного запасу борошна. І я посилав борошновози до КХП (Харківского комбінату хлібопродуктів – Ред.) і їх там розстрілювали, – згадує Терехов. – З інших міст нашої області ми підвозили муку та давали хлібозаводам, вони випікали хліб, і розвозили безплатно та роздавали людям. Дуже вдячний нашому бізнесу, який мені казав: “Слухайте, розкривайте наші кіоски, беріть ковбасу, беріть інші продукти – роздавайте людям”.

Значна частина жителів міста в ці дні вирішила виїхати. Але зробити це було вже непросто – навіть дістатися залізничного вокзалу під обстрілами.

“Дуже багато людей виїжджало з міста, було організовано поїзди, і ми їх евакуювали через станції метрополітену – тунелями метрополітену”, – розповів Терехов.

Нагадаємо, у серпні 2023 року, за оцінками мера Харкова, у місті вже проживало близько 1,2 млн жителів, і харків’яни продовжують повертатися.