Терехов розповів, як повелася команда мерії в перші години війни
Мер Харкова Ігор Терехов поділився спогадами про події 24 лютого 2022 року у фільмі “Спротив. 2022”, присвяченому битві за Харків.
Прем’єра фільму відбулася 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, в етері нацмарафону.
Мер Харкова розповів, що говорив своїй команді рано-вранці 24 лютого – після того, як у місті пролунали перші вибухи.
“Найбільш важкі години, які були, – це перші години, – зізнався Терехов. – Я зібрав усіх і кажу: є жінки, в когось є діти, родини. Я сказав: я вам даю дві години, щоб ви для себе прийняли рішення: хто залишається, той залишається зі мною в місті, хто буде від’їжджати, нікого засуджувати не буду, бо не маю на це права. І хочу сказати, що за винятком декількох випадків, усі залишилися“.
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Мер зазначив, що вже близько 11-12 години дня війська РФ досягли окружної дороги навколо Харкова, й там почалися бої.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поділився спогадами про події 24 лютого 2022 року у фільмі “Спротив. 2022”, присвяченому битві за Харків".