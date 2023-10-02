Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился воспоминаниями о событиях 24 февраля 2022 года в фильме «Сопротивление. 2022», посвященном битве за Харьков.

Премьера фильма состоялась 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в эфире нацмарафона.

Мэр Харькова рассказал, что говорил своей команде рано утром 24 февраля — после того, как в городе прозвучали первые взрывы.

«Самые тяжелые часы, которые были, – это первые часы, — признался Терехов. — Я собрал всех и говорю: есть женщины, у кого есть дети, семьи. Я сказал: я вам даю два часа, чтобы вы для себя приняли решение. Кто остается, тот остается со мной в городе. Кто будет уезжать, никого осуждать не буду, потому что не имею на это права. И хочу сказать, что за исключением нескольких случаев все остались».

Мэр отметил, что уже около 11-12 часов дня войска РФ достигли окружной дороги вокруг Харькова, и там начались бои.