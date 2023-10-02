Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны

Политика 07:54   02.10.2023
Оксана Горун
Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился воспоминаниями о событиях 24 февраля 2022 года в фильме «Сопротивление. 2022», посвященном битве за Харьков.

Премьера фильма состоялась 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в эфире нацмарафона.

Мэр Харькова рассказал, что говорил своей команде рано утром 24 февраля — после того, как в городе прозвучали первые взрывы.

«Самые тяжелые часы, которые были, – это первые часы, — признался Терехов. — Я собрал всех и говорю: есть женщины, у кого есть дети, семьи. Я сказал: я вам даю два часа, чтобы вы для себя приняли решение. Кто остается, тот остается со мной в городе. Кто будет уезжать, никого осуждать не буду, потому что не имею на это права. И хочу сказать, что за исключением нескольких случаев все остались».

Читайте также: Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград – командир 92 ОШБр

Мэр отметил, что уже около 11-12 часов дня войска РФ достигли окружной дороги вокруг Харькова, и там начались бои.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
Конфликт на блокпосту в Харькове между полицией и военными — открыли дело
Конфликт на блокпосту в Харькове между полицией и военными — открыли дело
01.10.2023, 23:16
Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя
Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя
29.09.2023, 11:44
Ночью Украину атаковали «шахеды», по Харьковщине враг нанес авиаудар — Генштаб
Ночью Украину атаковали «шахеды», по Харьковщине враг нанес авиаудар — Генштаб
02.10.2023, 07:14
Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов
Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов
02.10.2023, 08:30
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09

Новости по теме:

07:54
Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны
07:14
Ночью Украину атаковали «шахеды», по Харьковщине враг нанес авиаудар — Генштаб
20:10
Авиаудары по трем населенным пунктам на Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб
22:00
В Харькове российский «Тигр» «охотился» за патрульными
19:05
Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами

  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поделился воспоминаниями о событиях 24 февраля 2022 года в фильме «Сопротивление. 2022», посвященном битве за Харьков".