В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в фильме «Сопротивление. 2022», посвященном битве за Харьков, рассказал, как выживал город в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

«У нас было около 300 тысяч жителей, — оценил ситуацию весны 2022-го Терехов. — А до войны – мы же говорили, что было около полутора миллионов, но это без студентов, без людей, которые здесь постоянно находились. У нас был город где-то 2 миллиона. Город был совершенно пустой. Идешь или едешь на машине по улице – никого нет».

Так Харьков опустел в период самых жестоких обстрелов и авиабомбардировок. Помимо постоянной угрозы попасть под обстрел, жители рисковали остаться без элементарно необходимых для выживания продуктов.

«Я помню первые дни войны, когда прекратили практически работать все хлебозаводы, потому что не было определенного запаса муки. И я посылал муковозы к КХП (Харьковского комбината хлебопродуктов — Ред.), и их там расстреливали, — вспоминает Терехов. — Из других городов нашей области мы подвозили муку и давали хлебозаводам, они выпекали хлеб, и развозили бесплатно и раздавали людям. Очень благодарен нашему бизнесу, который мне говорил: «Слушайте, вскрывайте наши киоски, берите колбасу, берите другие продукты — раздавайте людям».

Значительная часть жителей города в эти дни приняла решение выехать. Но сделать это было уже непросто — даже добраться до железнодорожного вокзала под обстрелами.

«Очень много людей выезжало из города, были организованы поезда, и мы их эвакуировали через станции метрополитена — по тоннелям метрополитена», — рассказал Терехов.

Напомним, в августе 2023 года, по оценкам мэра Харькова, в городе уже проживало около 1,2 млн жителей, и харьковчане продолжают возвращаться.