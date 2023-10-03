H&M возвращается в Украину: когда можно будет пошопиться в Харькове

Шведский бренд одежды H&M, который прекратил работу в Украине после начала полномасштабной войны, готовит к открытию шесть магазинов — в Киеве и Львове.

Об этом пишет издание «NV Бизнес» со ссылкой на три источника — директоров торговых центров и консультанта по коммерческой недвижимости.

Речь о магазинах в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens. Планируется, что они возобновят работу в конце ноября — начале декабря.

Магазины в ТРЦ Nikolsky в Харькове и ТРЦ Riviera в Одессе планируют открыть позже — во вторую очередь.

«После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов», — сообщил региональный менеджер региона Восточная Европа Мемет Арисой.