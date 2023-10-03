H&M повертається в Україну: коли можна буде пошопитися в Харкові

Шведський бренд одягу H&M, який припинив роботу в Україні після початку повномасштабної війни, готує до відкриття шість магазинів – у Києві та Львові.

Про це пише видання “NV Бізнес” з посиланням на три джерела – директорів торгових центрів та консультанта з комерційної нерухомості.

Йдеться про магазини в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens. Планується, що вони відновлять роботу наприкінці листопада – на початку грудня.

Магазини в ТРЦ Nikolsky в Харкові та ТРЦ Riviera в Одесі планують відкрити пізніше – у другу чергу.

«Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів», – повідомив регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.