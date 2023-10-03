Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине

3 октября армия РФ ударила из РСЗО «Град» по селу Ивашки в Харьковской области.

«Удары пришлись по Ивашковскому инкубатору, Спиртзаводу и кладбищу. Жертв нет. Разрушения уточняются», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.