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Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине

Происшествия 15:12   03.10.2023
Виктория Яковенко
Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине

3 октября армия РФ ударила из РСЗО «Град» по селу Ивашки в Харьковской области.

«Удары пришлись по Ивашковскому инкубатору, Спиртзаводу и кладбищу. Жертв нет. Разрушения уточняются», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября армия РФ ударила из РСЗО «Град» по селу Ивашки в Харьковской области.".