Россияне из «Градов» обстреляли приграничное село на Золочевщине
3 октября армия РФ ударила из РСЗО «Град» по селу Ивашки в Харьковской области.
«Удары пришлись по Ивашковскому инкубатору, Спиртзаводу и кладбищу. Жертв нет. Разрушения уточняются», — сообщает издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября армия РФ ударила из РСЗО «Град» по селу Ивашки в Харьковской области.".