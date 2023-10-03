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Росіяни з «Градів» обстріляли прикордонне село на Золочівщині

Події 15:12   03.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни з «Градів» обстріляли прикордонне село на Золочівщині

3 жовтня армія РФ вдарила з РСЗО «Град» по селу Івашки в Харківській області.

«Удари прийшлися по Івашківському інкубатору, Спиртзаводу та цвинтарю. Жертв немає. Руйнування уточнюються», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Читайте також: Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 15:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня армія РФ вдарила з РСЗО «Град» по селу Івашки в Харківській області.".