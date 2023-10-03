Росіяни з «Градів» обстріляли прикордонне село на Золочівщині

3 жовтня армія РФ вдарила з РСЗО «Град» по селу Івашки в Харківській області.

«Удари прийшлися по Івашківському інкубатору, Спиртзаводу та цвинтарю. Жертв немає. Руйнування уточнюються», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.