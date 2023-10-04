Российский дрон-разведчик «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

На днях в Харьковской области пограничникам удалось сбить вражеский разведывательный дрон типа «Орлан».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Также там рассказали, что бойцам удалось обезвредить еще один дрон-разведчик врага в Сумской области.

«Охранники границы применили антидроновое ружье и открыли огонь из стрелкового оружия. Квадрокоптер оккупантов был успешно приземлен», — добавили в ГПСУ.