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Российский дрон-разведчик «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 15:04   04.10.2023
Виктория Яковенко
Российский дрон-разведчик «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

На днях в Харьковской области пограничникам удалось сбить вражеский разведывательный дрон типа «Орлан».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Также там рассказали, что бойцам удалось обезвредить еще один дрон-разведчик врага в Сумской области.

«Охранники границы применили антидроновое ружье и открыли огонь из стрелкового оружия. Квадрокоптер оккупантов был успешно приземлен», — добавили в ГПСУ.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области пограничникам удалось сбить вражеский разведывательный дрон типа «Орлан».".