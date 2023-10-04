Российский дрон-разведчик «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)
Фото: ГПСУ
На днях в Харьковской области пограничникам удалось сбить вражеский разведывательный дрон типа «Орлан».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Также там рассказали, что бойцам удалось обезвредить еще один дрон-разведчик врага в Сумской области.
«Охранники границы применили антидроновое ружье и открыли огонь из стрелкового оружия. Квадрокоптер оккупантов был успешно приземлен», — добавили в ГПСУ.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области пограничникам удалось сбить вражеский разведывательный дрон типа «Орлан».".