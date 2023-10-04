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Російський дрон-розвідник «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 15:04   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Російський дрон-розвідник «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

Днями в Харківській області прикордонникам вдалось збити ворожий розвідувальний дрон типу «Орлан».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Також там розповіли, що бійцям вдалось знешкодили ще один дрон-розвідник ворога на Сумщині.

«Охоронці кордону застосували антидронову рушницю та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Квадрокоптер окупантів було успішно приземлено», – додали в ДПСУ.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями в Харківській області прикордонникам вдалось збити ворожий розвідувальний дрон типу «Орлан».".