Російський дрон-розвідник «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
Днями в Харківській області прикордонникам вдалось збити ворожий розвідувальний дрон типу «Орлан».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Також там розповіли, що бійцям вдалось знешкодили ще один дрон-розвідник ворога на Сумщині.
«Охоронці кордону застосували антидронову рушницю та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Квадрокоптер окупантів було успішно приземлено», – додали в ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями в Харківській області прикордонникам вдалось збити ворожий розвідувальний дрон типу «Орлан».".