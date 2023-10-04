Російський дрон-розвідник «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Днями в Харківській області прикордонникам вдалось збити ворожий розвідувальний дрон типу «Орлан».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Також там розповіли, що бійцям вдалось знешкодили ще один дрон-розвідник ворога на Сумщині.

«Охоронці кордону застосували антидронову рушницю та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Квадрокоптер окупантів було успішно приземлено», – додали в ДПСУ.