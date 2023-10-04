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Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 11:16   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.

«FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», – пише Державна прикордонна служба України.

Читайте також: FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакувала на Куп’янському напрямку російську техніку.".