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В Харькове прочистили 200 километров сетей водоотвода

Общество 13:57   04.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове прочистили 200 километров сетей водоотвода Фото: Харьковский горсовет

Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала 2023 провели профилактическую чистку 200 км канализационных сетей и капитально восстановили 429 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.

Об этом сегодня, 4 октября, сообщил заместитель директора по производству комплекса Игорь Вороненко, рассказали в Харьковском горсовете. По его словам, плановая чистка канализационных трубопроводов помогает предотвратить аварийные ситуации на системах стоков.

«Оперативно восстанавливаем пропускную способность канализационных магистралей, разрушенных обстрелами. Так, с начала года обновили более 1,1 км аварийных участков коллекторов. Наиболее масштабные замены трубопроводов провели в Овощном переулке, на проспекте Людвига Свободы, на улицах Александра Зубарева и Великой Панасовской. Также в начале сентября закончили переложение участка по проспекту Гагарина», — рассказал Игорь Вороненко.

По его словам, бригады ежедневно отрабатывают более 80 заявок потребителей на устранение всевозможных аварийных ситуаций на объектах водоотвода.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала 2023 провели профилактическую чистку 200 км канализационных сетей и капитально восстановили 429 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.".