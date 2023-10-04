В Харькове прочистили 200 километров сетей водоотвода
Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала 2023 провели профилактическую чистку 200 км канализационных сетей и капитально восстановили 429 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.
Об этом сегодня, 4 октября, сообщил заместитель директора по производству комплекса Игорь Вороненко, рассказали в Харьковском горсовете. По его словам, плановая чистка канализационных трубопроводов помогает предотвратить аварийные ситуации на системах стоков.
«Оперативно восстанавливаем пропускную способность канализационных магистралей, разрушенных обстрелами. Так, с начала года обновили более 1,1 км аварийных участков коллекторов. Наиболее масштабные замены трубопроводов провели в Овощном переулке, на проспекте Людвига Свободы, на улицах Александра Зубарева и Великой Панасовской. Также в начале сентября закончили переложение участка по проспекту Гагарина», — рассказал Игорь Вороненко.
По его словам, бригады ежедневно отрабатывают более 80 заявок потребителей на устранение всевозможных аварийных ситуаций на объектах водоотвода.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоотвод» с начала 2023 провели профилактическую чистку 200 км канализационных сетей и капитально восстановили 429 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.".