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У Харкові прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення

Суспільство 13:57   04.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення Фото: Харківська міськрада

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 200 км каналізаційних мереж та капітально відновили 429 колодязів з заміною люків та плит перекриття.

Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Вороненко, розповіли в Харківській міськраді. За його словами, планове чищення каналізаційних трубопроводів допомагає запобігти аварійним ситуаціям на системах стоків.

«Оперативно відновлюємо пропускну спроможність каналізаційних магістралей, зруйнованих обстрілами. Так, з початку року оновили понад 1,1 км аварійних ділянок колекторів. Найбільш масштабні заміни трубопроводів провели у провулку Овочевому, на проспекті Людвіга Свободи, на вулицях Олександра Зубарєва та Великій Панасівській. Також на початку вересня закінчили перекладання ділянки на проспекті Гагаріна», – розповів Ігор Вороненко.

За його словами, бригади щодня відпрацьовують понад 80 заявок споживачів на усунення різноманітних аварійних ситуацій на об’єктах водовідведення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 200 км каналізаційних мереж та капітально відновили 429 колодязів з заміною люків та плит перекриття.".