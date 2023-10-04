У Харкові прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення
Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 200 км каналізаційних мереж та капітально відновили 429 колодязів з заміною люків та плит перекриття.
Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Вороненко, розповіли в Харківській міськраді. За його словами, планове чищення каналізаційних трубопроводів допомагає запобігти аварійним ситуаціям на системах стоків.
«Оперативно відновлюємо пропускну спроможність каналізаційних магістралей, зруйнованих обстрілами. Так, з початку року оновили понад 1,1 км аварійних ділянок колекторів. Найбільш масштабні заміни трубопроводів провели у провулку Овочевому, на проспекті Людвіга Свободи, на вулицях Олександра Зубарєва та Великій Панасівській. Також на початку вересня закінчили перекладання ділянки на проспекті Гагаріна», – розповів Ігор Вороненко.
За його словами, бригади щодня відпрацьовують понад 80 заявок споживачів на усунення різноманітних аварійних ситуацій на об’єктах водовідведення.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 200 км каналізаційних мереж та капітально відновили 429 колодязів з заміною люків та плит перекриття.".