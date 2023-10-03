Дві оновлені котельні в Новобаварському районі Харкова майже готові (фото)

У Новобаварському районі Харкова завершують реконструкцію двох локальних котелень.

Застарілі котли замінили на блочно-модульні котельні потужністю 6 та 8 МВт. Їх встановили на частинах фундаментів старих котелень і під’єднали до реконструйованих мереж, пише пресслужба міськради з посиланням на КП «Харківські теплові мережі».

Також комунальники встановили нове газорозподільне обладнання. Наразі обидві котельні готують до пуску тепла.

А у Слобідському районі, де протягом ремонтної кампанії відбувалася наймасштабніша заміна магістральних мереж, закінчується реконструкція перемички з двома магістральними камерами на вул. Дмитра Коцюбайла. Ця магістраль була введена в експлуатацію у 1986 році й сильно зносилася – за останні два роки на цій ділянці усунули понад 20 дефектів.

За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, фахівці ХТМ замінили 1,7 км сталевої труби на сучасну, попередньо ізольовану, яка прослужить не менше 50 років і значно знизить втрати тепла.а.



Фото: Харківська міськрада