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Две обновленные котельные в Новобаварском районе Харькова почти готовы (фото)

Общество 21:00   03.10.2023
Елена Нагорная
Две обновленные котельные в Новобаварском районе Харькова почти готовы (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Новобаварском районе Харькова завершают реконструкцию двух локальных котельных.

Устаревшие котлы заменили блочно-модульными котельными мощностью 6 и 8 МВт. Их установили на частях фундаментов старых котельных и подключили к реконструированным сетям, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Харьковские тепловые сети».

Также коммунальщики установили новое газораспределительное оборудование. Сейчас обе котельные готовят к пуску тепла.

А в Слободском районе, где в течение ремонтной кампании происходила самая масштабная замена магистральных сетей, заканчивается реконструкция перемычки с двумя магистральными камерами на ул. Дмитрия Коцюбайло. Эта магистраль была введена в эксплуатацию в 1986 году и сильно износилась — за последние два года на этом участке устранили более 20 дефектов.

По словам начальника Слободского филиала Станислава Заболоцкого, специалисты ХТС заменили 1,7 км стальной трубы на современную, предварительно изолированную, которая прослужит не менее 50 лет и значительно снизит потери тепла.


Фото: Харьковский горсовет

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова завершают реконструкцию двух локальных котельных.".