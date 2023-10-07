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Харьковские пограничники уничтожили два вражеских комплекса «Муром-П» (видео)

Общество 12:05   07.10.2023
Виктория Яковенко
Харьковские пограничники уничтожили два вражеских комплекса «Муром-П» (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали на Слобожанском направлении российскую технику.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что бойцы ликвидировали российские УАЗ «Буханка» и два комплекта видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали на Слобожанском направлении российскую технику.".