Харьковские пограничники уничтожили два вражеских комплекса «Муром-П» (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали на Слобожанском направлении российскую технику.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что бойцы ликвидировали российские УАЗ «Буханка» и два комплекта видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П».