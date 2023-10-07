Харьковские пограничники уничтожили два вражеских комплекса «Муром-П» (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали на Слобожанском направлении российскую технику.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что бойцы ликвидировали российские УАЗ «Буханка» и два комплекта видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П».
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления атаковали на Слобожанском направлении российскую технику.".