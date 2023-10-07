Харківські прикордонники знищили два ворожі комплекси «Муром-П» (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакували на Слобожанському напрямку російську техніку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Зазначається, що бійці ліквідували російські УАЗ «Буханка» та два комплекти відео-тепловізійного спостереження «Муром-П».