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Харківські прикордонники знищили два ворожі комплекси «Муром-П» (відео)

Суспільство 12:05   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Харківські прикордонники знищили два ворожі комплекси «Муром-П» (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакували на Слобожанському напрямку російську техніку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Зазначається, що бійці ліквідували російські УАЗ «Буханка» та два комплекти відео-тепловізійного спостереження «Муром-П».

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу атакували на Слобожанському напрямку російську техніку.".