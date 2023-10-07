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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 23 тысяч гривен

Общество 21:34   07.10.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 23 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 6 октября в регионе актуальны 1065 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия терапевта речи. Ему предлагают 23 тысяч гривен в месяц. Экономист будет получать 20 тысяч, а государственный аудитор – 17 тысяч.

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах будет зарабатывать 16900 гривен, работник склада – 16800, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 15 тысяч, электромеханик – 13910, инженер по охране окружающей среды – 12600, сестра медицинская (медицинский брат) – 10 тысяч бетонщик – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 21:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 октября в регионе актуальны 1065 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".