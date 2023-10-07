Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 10 до 23 тисяч гривень
Станом на 6 жовтня в регіоні актуальні 1065 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія терапевта мови й мовлення. Йому пропонують 23 тисячі гривень на місяць. Економіст отримуватиме 20 тисяч, а держаудитор – 17 тисяч.
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах зароблятиме 16900 гривень, службовець на складі – 16800, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 тисяч, електромеханік – 13910, інженер з охорони навколишнього середовища – 12600, сестра медична (медичний брат) – 12 тисяч та бетоняр – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 21:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 жовтня в регіоні актуальні 1065 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".