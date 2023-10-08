У метро «Проспект Гагарина» в Харькове горел троллейбус. Данные ГСЧС (видео)
Фото: соцсети
Около 18 часов 8 октября в Харькове на улице Вернадского, 20, в районе выхода из станции метро «Проспект Гагарина», загорелся троллейбус.
Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 18:08, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В троллейбусе загорелся аккумулятор, огонь охватил около одного квадратного метра площади общественного транспорта.
Видео: соцсети
Бойцы 4-й пожарно-спасательной части потушили возгорание в 18:39. Пострадавших нет.
Читайте также: На Харьковщине женщина пострадала в собственном доме
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «У метро «Проспект Гагарина» в Харькове горел троллейбус. Данные ГСЧС (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18 часов 8 октября в Харькове на улице Вернадского, 20, в районе выхода из станции метро «Проспект Гагарина», загорелся троллейбус.".