У метро «Проспект Гагарина» в Харькове горел троллейбус. Данные ГСЧС (видео)

Около 18 часов 8 октября в Харькове на улице Вернадского, 20, в районе выхода из станции метро «Проспект Гагарина», загорелся троллейбус.

Информацию о возгорании чрезвычайники получили в 18:08, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В троллейбусе загорелся аккумулятор, огонь охватил около одного квадратного метра площади общественного транспорта.

Видео: соцсети

Бойцы 4-й пожарно-спасательной части потушили возгорание в 18:39. Пострадавших нет.

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