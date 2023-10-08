Біля метро “Проспект Гагаріна” в Харкові горів тролейбус. Дані ДСНС (відео)

Близько 18-ї години 8 жовтня у Харкові на вулиці Вернадського, 20, у районі виходу зі станції метро “Проспект Гагаріна”, загорівся тролейбус.

Інформацію про займання надзвичайники отримали о 18:08, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У тролейбусі спалахнув акумулятор, вогонь охопив близько одного квадратного метра площі громадського транспорту.

Відео: соцмережі

Бійці 4-ї пожежно-рятувальної частини загасили загоряння о 18:39. Постраждалих немає.

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