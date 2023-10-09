В Купянске разоблачили предателя, который фабриковал дела против патриотов

Будут судить жителя Купянска на Харьковщине, который во время оккупации города начал сотрудничать с врагом и устроился «участковым» в полицию врага.

«На этой должности он фабриковал дела против украинских патриотов, врывался в дома местных жителей и проводил там незаконные «обыски», готовил документы для незаконных карательных действий против украинцев», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Накануне деоккупации региона злоумышленник сбежал на территорию РФ, где он скрывается от следствия, добавили правоохранители.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.