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В Купянске разоблачили предателя, который фабриковал дела против патриотов

Общество 14:30   09.10.2023
Виктория Яковенко
В Купянске разоблачили предателя, который фабриковал дела против патриотов Фото: Владислав Абдула

Будут судить жителя Купянска на Харьковщине, который во время оккупации города начал сотрудничать с врагом и устроился «участковым» в полицию врага.

«На этой должности он фабриковал дела против украинских патриотов, врывался в дома местных жителей и проводил там незаконные «обыски», готовил документы для незаконных карательных действий против украинцев», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Накануне деоккупации региона злоумышленник сбежал на территорию РФ, где он скрывается от следствия, добавили правоохранители.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Распространял газету «Харьков Z»: будут судить очередного предателя

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить жителя Купянска на Харьковщине, который во время оккупации города начал сотрудничать с врагом и устроился «участковым» в полицию врага.".