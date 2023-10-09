Распространял газету «Харьков Z»: будут судить очередного предателя
Под суд пойдет 57-летний мужчина, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района начал сотрудничать с россиянами.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина вступил в должность «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района». Он распространял среди местных жителей пропагандистскую газету «Харьков Z».
«На страницах газеты публиковались материалы, с помощью которых захватчики пытались создать положительное отношение к государству-агрессору. В статьях отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а оккупанты были представлены как «освободители», — добавили правоохранители.
Кроме этого, оккупанты назначили предателя ответственным за сбор информации о местах для оборудования стендов, досок объявлений, чтоб размещать агитационные материалы.
Также мужчина подыскивал помещение для проведения в дальнейшем так называемого «референдума» о присоединении Купянского района к РФ.
Мужчину обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 57-летний мужчина, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района начал сотрудничать с россиянами.".