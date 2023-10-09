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Распространял газету «Харьков Z»: будут судить очередного предателя

Общество 12:27   09.10.2023
Виктория Яковенко
Распространял газету «Харьков Z»: будут судить очередного предателя Фото: Харьковская областная прокуратура

Под суд пойдет 57-летний мужчина, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района начал сотрудничать с россиянами.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина вступил в должность «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района». Он распространял среди местных жителей пропагандистскую газету «Харьков Z».

«На страницах газеты публиковались материалы, с помощью которых захватчики пытались создать положительное отношение к государству-агрессору. В статьях отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а оккупанты были представлены как «освободители», — добавили правоохранители.

Кроме этого, оккупанты назначили предателя ответственным за сбор информации о местах для оборудования стендов, досок объявлений, чтоб размещать агитационные материалы.

Также мужчина подыскивал помещение для проведения в дальнейшем так называемого «референдума» о присоединении Купянского района к РФ.

Мужчину обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 57-летний мужчина, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района начал сотрудничать с россиянами.".