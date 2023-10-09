Розповсюджував газету «Харків Z»: судитимуть чергового зрадника

Під суд піде 57-річний чоловік, який під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району почав співпрацювати з росіянами.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік обійняв посаду «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района». Він розповсюджував серед місцевих мешканців пропагандистську газету «Харків Z».

«На шпальтах газети публікувались матеріали, за допомогою яких загарбники намагались створити позитивне ставлення до держави-агресорки. У статтях заперечувалась збройна агресія РФ проти України, а окупанти були представлені як «визволителі», – додали правоохоронці.

Крім цього, окупанти призначили зрадника відповідальним за збір інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення агітаційних матеріалів.

Також чоловік підшукував приміщення для проведення надалі так званого «референдуму» про приєднання Куп’янського району до РФ.

Чоловіка обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.