В Куп’янську викрили зрадника, який фабрикував справи проти патріотів

Судитимуть мешканця Куп’янська, який під час окупації міста почав співпрацювати з ворогом та влаштувався «дільничним» до поліції ворога.

«На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти українських патріотів, вдирався до помешкань місцевих жителів та проводив там незаконні «обшуки», готував документи для незаконних каральних дій проти українців», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Напередодні деокупації регіону зловмисник втік на територію РФ, де він поки що ховається від слідства, додали правоохоронці.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років тюрми.