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В Куп’янську викрили зрадника, який фабрикував справи проти патріотів

Суспільство 14:30   09.10.2023
Вікторія Яковенко
В Куп’янську викрили зрадника, який фабрикував справи проти патріотів Фото: Владислав Абдула

Судитимуть мешканця Куп’янська, який під час окупації міста почав співпрацювати з ворогом та влаштувався «дільничним» до поліції ворога.

«На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти українських патріотів, вдирався до помешкань місцевих жителів та проводив там незаконні «обшуки», готував документи для незаконних каральних дій проти українців», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Напередодні деокупації регіону зловмисник втік на територію РФ, де він поки що ховається від слідства, додали правоохоронці.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть мешканця Куп’янська, який під час окупації міста почав співпрацювати з ворогом та влаштувався «дільничним» до поліції ворога.".