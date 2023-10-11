КП «Харьковводоканал» восстанавливает уличные колонки

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в 2023 году привели в порядок около 1,5 тыс. водоразборных колонок во всех районах города.

В частности, 422 колонки отремонтировали в Новобаварском, 262 — в Холодногорском, 259 — в Основянском районах. Только за минувшую неделю было восстановлено 50 колонок.

Как сообщил начальник Новобаварской районной службы Евгений Сальков, ремонту уличных колонок в условиях военного времени, особенно в частном секторе, уделяют большое внимание.

«Военные действия могут повлечь перебои в работе насосных станций. Поэтому в рамках ремонтной кампании приводим в порядок все городские колонки. К тому же на предприятии налажено изготовление всех необходимых деталей для восстановления узлов уличных колонок. Просим харьковчан при выявлении неработающих водоразборных колонок сообщать об этом по телефону 15-33», — отметил Евгений Сальков.