КП «Харьковводоканал» восстанавливает уличные колонки
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в 2023 году привели в порядок около 1,5 тыс. водоразборных колонок во всех районах города.
В частности, 422 колонки отремонтировали в Новобаварском, 262 — в Холодногорском, 259 — в Основянском районах. Только за минувшую неделю было восстановлено 50 колонок.
Как сообщил начальник Новобаварской районной службы Евгений Сальков, ремонту уличных колонок в условиях военного времени, особенно в частном секторе, уделяют большое внимание.
«Военные действия могут повлечь перебои в работе насосных станций. Поэтому в рамках ремонтной кампании приводим в порядок все городские колонки. К тому же на предприятии налажено изготовление всех необходимых деталей для восстановления узлов уличных колонок. Просим харьковчан при выявлении неработающих водоразборных колонок сообщать об этом по телефону 15-33», — отметил Евгений Сальков.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 18:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» в 2023 году привели в порядок около 1,5 тыс. водоразборных колонок во всех районах города.".