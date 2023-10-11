Без воды в четверг останутся два города на Харьковщине

В городах Чугуев и Первомайский в Харьковской области в четверг, 12 октября, выключат воду.

В Чугуеве воды не будет с 8:30 во всех микрорайонах, кроме Башкировки и Авиатора. Причина – ремонтные работы, которые будет проводить КП «Харьковводоканал», рассказали в Telegram городской громады.

В Первомайском из-за ремонта на водопроводе воду отключат с 8:00 до 13:00, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

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