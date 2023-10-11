Без води у четвер залишаться два міста на Харківщині

У містах Чугуїв та Первомайський в Харківської області у четвер, 12 жовтня, вимкнуть воду.

У Чугуєві води не буде з 8:30 у всіх мікрорайонах, крім Башкирівки та Авіатору. Причина – ремонтні роботи, які проводитиме КП «Харківводоканал», зазначили в телеграмі міської громади.

У Первомайському через ремонт на водогоні воду відключать з 8:00 до 13:00, повідомив мер міста Микола Бакшеєв.