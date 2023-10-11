КП «Харківводоканал» відновлює вуличні колонки
Бригади комплексу «Харківводопостачання» у 2023 році привели до ладу близько 1,5 тис. водорозбірних колонок у всіх районах міста.
Зокрема, 422 колонки відремонтували у Новобаварському, 262 – у Холодногірському, 259 – у Основ’янському районах. Лише за минулий тиждень було відновлено 50 колонок.
Як повідомив начальник Новобаварської районної служби Євген Сальков, ремонту вуличних колонок в умовах воєнного часу, особливо у приватному секторі, приділяють велику увагу.
«Військові дії можуть спричинити перебої у роботі насосних станцій. Тому в рамках ремонтної кампанії впорядковуємо всі міські колонки. До того ж на підприємстві налагоджене виготовлення всіх необхідних деталей для відновлення вузлів вуличних колонок. Просимо харків’ян при виявленні водорозбірних колонок, які не працюють, повідомляти про це на телефонний номер 15-33», – зазначив Євген Сальков.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 18:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» у 2023 році привели до ладу близько 1,5 тис. водорозбірних колонок у всіх районах міста.".