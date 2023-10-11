Органический кофе, опасный для здоровья, разыскивают на прилавках Харьковщины

В Украину завезли органический зеленый кофе из Гондураса, в котором обнаружили хлорпирифос. Это действующее вещество многих распространенных пестицидов (инсектицидов). Попадая в организм человека, оно вызывает острые нарушения работы центральной нервной системы.

Продукцию экспортировали из Германии (отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) в Украину (получатель: ООО «Кофитон», г. Киев), сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты призвали операторов рынка пищевых продуктов и жителей региона обратиться в ведомство в случае обнаружения этого кофе в обороте. Сообщить можно на электронную почту gudpss@kh-consumer.gov.ua или по телефону (057) 725-19-00.

Стоит отметить, что хроническое отравление хлорпирифосом приводит к нарушениям работы сердца, в том числе, аритмии и брадикардии.