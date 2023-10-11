Органічну каву, небезпечну для здоров’я, розшукують на прилавках Харківщини

В Україну завезли органічну зелену каву з Гондурасу, в якій виявили хлорпірифос. Це речовина багатьох поширених пестицидів (інсектицидів). Потрапляючи в організм людини, вона викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи.

Продукцію експортували з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) в Україну (одержувач: ТОВ “Кофітон”, м. Київ), повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Фахівці закликали операторів ринку харчових продуктів та мешканців регіону звернутися до відомства у разі виявлення цієї кави в обороті. Повідомити можна на електронну пошту gudpss@kh-consumer.gov.ua або за телефоном (057) 725-19-00.

Варто зазначити, що хронічне отруєння хлорпірифосом призводить до порушень роботи серця, зокрема аритмії та брадикардії.