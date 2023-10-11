Органічну каву, небезпечну для здоров’я, розшукують на прилавках Харківщини
В Україну завезли органічну зелену каву з Гондурасу, в якій виявили хлорпірифос. Це речовина багатьох поширених пестицидів (інсектицидів). Потрапляючи в організм людини, вона викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи.
Продукцію експортували з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) в Україну (одержувач: ТОВ “Кофітон”, м. Київ), повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Фахівці закликали операторів ринку харчових продуктів та мешканців регіону звернутися до відомства у разі виявлення цієї кави в обороті. Повідомити можна на електронну пошту gudpss@kh-consumer.gov.ua або за телефоном (057) 725-19-00.
Варто зазначити, що хронічне отруєння хлорпірифосом призводить до порушень роботи серця, зокрема аритмії та брадикардії.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 19:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну завезли органічну зелену каву з Гондурасу, в якій виявили хлорпірифос. Це речовина багатьох поширених пестицидів (інсектицидів). Потрапляючи в організм людини, вона викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи.".