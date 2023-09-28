Небезпечні соуси могли завезти на Харківщину: жителів закликають бути пильними
В Україну завезли партію сирних соусів Cheese Dip нідерландського виробника Lekkerkerker Food, в якій виявили Bacillus cereus. Це бактерії, що викликають отруєння токсинами.
Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області та закликали операторів ринку харчових продуктів звернутися до відомства у разі виявлення цих соусів в обігу, а мешканців регіону – утриматися від їхнього споживання.
Повідомити про небезпечні соуси можна на електронну пошту gudpss@kh-consumer.gov.ua або за телефоном (057) 725-19-00. Отримувачем цієї продукції в Україні зазначено ТОВ «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА» (проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 17:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну завезли партію сирних соусів Cheese Dip нідерландського виробника Lekkerkerker Food, в якій виявили Bacillus cereus. Це бактерії, що викликають отруєння токсинами.".