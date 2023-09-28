Небезпечні соуси могли завезти на Харківщину: жителів закликають бути пильними

В Україну завезли партію сирних соусів Cheese Dip нідерландського виробника Lekkerkerker Food, в якій виявили Bacillus cereus. Це бактерії, що викликають отруєння токсинами.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області та закликали операторів ринку харчових продуктів звернутися до відомства у разі виявлення цих соусів в обігу, а мешканців регіону – утриматися від їхнього споживання.

Повідомити про небезпечні соуси можна на електронну пошту gudpss@kh-consumer.gov.ua або за телефоном (057) 725-19-00. Отримувачем цієї продукції в Україні зазначено ТОВ «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА» (проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).