Опасные соусы могли завезти на Харьковщину: жителей призывают быть бдительными
Фото: thehungryhutch.com
В Украину завезли партию сырных соусов Cheese Dip нидерландского производителя Lekkerkerker Food, в которой обнаружили Bacillus cereus. Это бактерии, вызывающие отравление токсинами.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и призвали операторов рынка пищевых продуктов обратиться в ведомство в случае обнаружения этих соусов в обороте, а жителей региона — воздержаться от их потребления.
Сообщить об опасных соусах можно на электронную почту gudpss@kh-consumer.gov.ua или по телефону (057) 725-19-00. Получателем этой продукции в Украине указано ООО «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАИНА» (проспект Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151).
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 17:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину завезли партию сырных соусов Cheese Dip нидерландского производителя Lekkerkerker Food, в которой обнаружили Bacillus cereus. Это бактерии, вызывающие отравление токсинами.".