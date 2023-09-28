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Опасные соусы могли завезти на Харьковщину: жителей призывают быть бдительными

Общество 17:22   28.09.2023
Елена Нагорная
Опасные соусы могли завезти на Харьковщину: жителей призывают быть бдительными Фото: thehungryhutch.com

В Украину завезли партию сырных соусов Cheese Dip нидерландского производителя Lekkerkerker Food, в которой обнаружили Bacillus cereus. Это бактерии, вызывающие отравление токсинами.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и призвали операторов рынка пищевых продуктов обратиться в ведомство в случае обнаружения этих соусов в обороте, а жителей региона — воздержаться от их потребления.

Сообщить об опасных соусах можно на электронную почту gudpss@kh-consumer.gov.ua или по телефону (057) 725-19-00. Получателем этой продукции в Украине указано ООО «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАИНА» (проспект Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 17:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину завезли партию сырных соусов Cheese Dip нидерландского производителя Lekkerkerker Food, в которой обнаружили Bacillus cereus. Это бактерии, вызывающие отравление токсинами.".