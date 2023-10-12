Генштаб: враг не оставляет попыток прорваться на Харьковщине, 12 атак за сутки
В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили четыре атаки российских военных в районе села Синьковка и восемь атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гатище, Волчанск и Ветеринарное на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Ивановка и Синьковка — на Купянском.
В Луганской области силы обороны отбили четыре атаки противника в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили четыре атаки российских военных в районе села Синьковка и восемь атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".