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Генштаб: враг не оставляет попыток прорваться на Харьковщине, 12 атак за сутки

Происшествия 18:57   12.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб: враг не оставляет попыток прорваться на Харьковщине, 12 атак за сутки

В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили четыре атаки российских военных в районе села Синьковка и восемь атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Гатище, Волчанск и Ветеринарное на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречная, Ивановка и Синьковка — на Купянском.

В Луганской области силы обороны отбили четыре атаки противника в районе села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки украинские защитники отбили четыре атаки российских военных в районе села Синьковка и восемь атак возле села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".