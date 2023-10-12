Генштаб: ворог не полишає спроб прорватися на Харківщині, 12 атак за добу

На Харківщині за добу українські захисники відбили чотири атаки російських військових у районі села Синьківка та вісім атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ та Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Іванівка та Синьківка – на Куп’янському.

У Луганській області сили оборони відбили чотири атаки супротивника в районі села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.