Генштаб: ворог не полишає спроб прорватися на Харківщині, 12 атак за добу
На Харківщині за добу українські захисники відбили чотири атаки російських військових у районі села Синьківка та вісім атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ та Ветеринарне на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Іванівка та Синьківка – на Куп’янському.
У Луганській області сили оборони відбили чотири атаки супротивника в районі села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу українські захисники відбили чотири атаки російських військових у районі села Синьківка та вісім атак біля села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".