Как обманывают на продажах товаров в Instagram: в Харькове задержали аферистов
Трое харьковчан — 23 и 21-летние мужчины и 22-летняя женщина — размещали в Instagram публикации о продаже товаров, которых не имели. Когда доверчивые покупатели перечисляли задаток или полную стоимость — аферисты исчезали.
Правоохранители установили причастность фигурантов более чем к 35 фактам мошенничества, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ было отрыто по заявлению одной из обманутых покупательниц — она перечислила аферистам на карту 800 гривен за несуществующую обувь.
Как установило следствие, перечень товаров злоумышленники подбирали на различных сайтах и из сообщений. Номера банковских карточек они сообщали в личных переписках, а когда получали деньги — блокировали покупателей, а заказанный товар не отправляли.
12 октября правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли доказательства. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения. Им грозит до 3 лет лишения свободы.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое харьковчан — 23 и 21-летние мужчины и 22-летняя женщина — размещали в Instagram публикации о продаже товаров, которых не имели. Когда доверчивые покупатели перечисляли задаток или полную стоимость — аферисты исчезали.".