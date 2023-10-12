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Как обманывают на продажах товаров в Instagram: в Харькове задержали аферистов

Общество 19:18   12.10.2023
Елена Нагорная
Как обманывают на продажах товаров в Instagram: в Харькове задержали аферистов Фото: ГУ НП в Харьковской области

Трое харьковчан — 23 и 21-летние мужчины и 22-летняя женщина — размещали в Instagram публикации о продаже товаров, которых не имели. Когда доверчивые покупатели перечисляли задаток или полную стоимость — аферисты исчезали.

Правоохранители установили причастность фигурантов более чем к 35 фактам мошенничества, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ было отрыто по заявлению одной из обманутых покупательниц — она перечислила аферистам на карту 800 гривен за несуществующую обувь.

Как установило следствие, перечень товаров злоумышленники подбирали на различных сайтах и из сообщений. Номера банковских карточек они сообщали в личных переписках, а когда получали деньги — блокировали покупателей, а заказанный товар не отправляли.

12 октября правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли доказательства. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения. Им грозит до 3 лет лишения свободы.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое харьковчан — 23 и 21-летние мужчины и 22-летняя женщина — размещали в Instagram публикации о продаже товаров, которых не имели. Когда доверчивые покупатели перечисляли задаток или полную стоимость — аферисты исчезали.".