Як дурять на продажах товарів в інстаграмі: у Харкові затримали шахраїв
Троє харків’ян – 23 та 21-річні чоловіки й 22-річна жінка – розміщували в інстаграмі публікації про продаж товарів, яких не мали. Коли довірливі покупці перераховували завдаток чи повну вартість – аферисти зникали.
Правоохоронці встановили причетність фігурантів до більш ніж 35 фактів шахрайства, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ було відкрито за заявою однієї з ошуканих покупчинь – вона перерахувала аферистам на картку 800 гривень за вигадане взуття.
Як встановило слідство, перелік товарів зловмисники підбирали на різних сайтах та з повідомлень. Номери банківських карток вони повідомляли в особистих листуваннях, а коли отримували гроші – блокували покупців, а замовлений товар не надсилали.
12 жовтня правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили докази. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє харків’ян – 23 та 21-річні чоловіки й 22-річна жінка – розміщували в інстаграмі публікації про продаж товарів, яких не мали. Коли довірливі покупці перераховували завдаток чи повну вартість – аферисти зникали.".