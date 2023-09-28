Виманювали CVV-коди: на Харківщині затримали молодих шахраїв

Два хлопці 20 і 25 років, а також 17-річна дівчина обдзвонювали мешканців Харківської області та інших регіонів України під виглядом служби безпеки банку. Відомо про більш ніж 20 епізодів “роботи” шахраїв.

“Спочатку зловмисники підшукували осіб, телефонували потенційним потерпілим під виглядом працівників служби безпеки банку та повідомляли, що гроші, які знаходяться на карткових рахунках можуть бути несанкціоновано списані та з метою недопущення вказаних дій отримували від потерпілих пароль від мобільних банківських додатків, номери банківських карток, CVV. Потім з карток потерпілих списувались кошти. Окремі особи здійснювали переведення в готівку грошей в банківських терміналах. Паралельно здійснювався підбір людей, на картки яких перераховувались кошти”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попалися шахраї після того, як на них заявив черговий постраждалий. Чоловік повідомив до Харківського райвідділу поліції про те, що невідомі заволоділи грошима з його банківського рахунку – у сумі 47 800 гривень. 26 вересня поліція припинила діяльність злочинної групи. По адресах фігурантів провели обшуки.

“Вилучені мобільні термінали, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, платіжні картки, комп’ютерна техніка, виявлена переписка на мобільних пристроях та рукописні нотатки. Також під час проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання зловмисників виявлена рослинна суміш в скляній банці, саморобні приладдя для куріння та різноманітні вайпи“, – доповнили картину поліціянти.

Слідчі встановили причетність підозрюваних до більш ніж 20 шахрайств із використанням IP-телефонії. Кримінальне провадження відкрили за статтею “шахрайство”.