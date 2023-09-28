Выманивали CVV-коды: на Харьковщине задержали молодых мошенников

Два парня 20 и 25 лет, а также 17-летняя девушка обзванивали жителей Харьковской области и других регионов Украины под видом службы безопасности банка. Известно о более чем 20 эпизодах «работы» мошенников.

«Сначала злоумышленники подыскивали лиц, звонили по телефону потенциальным пострадавшим под видом работников службы безопасности банка и сообщали, что деньги, находящиеся на карточных счетах, могут быть несанкционированно списаны и с целью недопущения указанных действий получали от потерпевших пароль от мобильных банковских приложений, номера банковских карт, CVV. Затем с карточек потерпевших списывались средства. Отдельные лица производили обналичивание денег в банковских терминалах. Параллельно производился подбор людей, на карточки которых перечислялись средства», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Попались мошенники после того, как на них заявил очередной пострадавший. Мужчина сообщил в Харьковский райотдел полиции о том, что неизвестные завладели деньгами с его банковского счета — в сумме 47 800 гривен. 26 сентября полиция прекратила деятельность преступной группы. По адресам фигурантов провели обыски.

«Изъяты мобильные терминалы, стартовые пакеты операторов мобильной связи, платежные карты, компьютерная техника, обнаружена переписка на мобильных устройствах и рукописные заметки. Также во время проведения обыска в квартире по месту жительства злоумышленников обнаружена растительная смесь в стеклянной банке, самодельные курительные принадлежности и разнообразные вайпы», — дополнили картину полицейские.

Следователи установили причастность подозреваемых к более чем 20 мошенничествам с использованием IP-телефонии. Уголовное производство открыли по статье «мошенничество».