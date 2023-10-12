В мэрии Харькова озвучили планы по восстановлению домов на 2024 год
В следующем году в Харькове планируют провести капитальный ремонт и реконструкцию 157 жилых домов.
В этих домах будут возобновлены конструктивы. Кроме того, в части планируется отремонтировать фасады, кровли, провести работы по термомодернизации, пишет пресс-служба горсовета.
«Мы общаемся с огромным количеством людей, чьи дома пострадали. И знаем, как важно для каждого, чтобы его жилище отремонтировали. Капремонт планируется в тех домах, где сегодня можно привлечь меньшие средства и спасти материальные ценности владельцев квартир, сохранить целостность самого сооружения. Ибо чем дольше объект стоит поврежденным, тем выше стоимость его ремонта в будущем», — пояснил замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов.
Также он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в реестре поврежденного и разрушенного имущества насчитывается 424 объекта, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции и реставрации. Постепенно, после предоставления технических отчетов, этот перечень пополняется, как и после каждого нового обстрела города. Управление капитального строительства сейчас работает над 342 проектами. И работа в рамках восстановления города продолжается постоянно.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В следующем году в Харькове планируют провести капитальный ремонт и реконструкцию 157 жилых домов.".