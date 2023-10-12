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У мерії Харкова озвучили плани з відновлення будинків на 2024 рік

Суспільство 20:18   12.10.2023
Олена Нагорна
У мерії Харкова озвучили плани з відновлення будинків на 2024 рік

Наступного року у Харкові планують провести капітальний ремонт та реконструкцію 157 житлових будинків.

У цих будинках відновлюватимуть конструктиви. Крім того, в частині передбачається відремонтувати фасади, покрівлі, провести роботи з термомодернізації, пише пресслужба міськради.

«Ми спілкуємося з величезною кількістю людей, чиї будинки постраждали. І знаємо, наскільки важливо для кожного, щоб його помешкання відремонтували. Капремонт планується у тих будинках, куди сьогодні можна залучити менші кошти та врятувати матеріальні цінності власників квартир, зберегти цілісність самої споруди. Бо чим довше об’єкт стоїть пошкоджений, тим вища вартість його ремонту в майбутньому», — пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов.

Також він повідомив, що станом на сьогодні в реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна налічується 424 об’єкти, що потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації. Поступово, після надання технічних звітів, цей перелік поповнюється, як і після кожного нового обстрілу міста. Управління капітального будівництва зараз працює над 342 проєктами. І робота в межах відбудови міста триває постійно.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного року у Харкові планують провести капітальний ремонт та реконструкцію 157 житлових будинків.".