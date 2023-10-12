Внимание и Харьковщине, и Югу, и Донеччине, — Зеленский по итогам Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Подробности он сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский рассказал, что на заседании командующие доложили ему о ситуации на передовой, попытках оккупантов и ответах украинских защитников.

«Особое внимание сейчас одновременно и Харьковщине, и Югу, и Донеччине, в частности боям в районе Авдеевки. Благодарен каждому воину, каждому подразделению за стойкость», — сказал президент.

Еще одним вопросом было обеспечение защитников оружием украинского производства.

«Базовый курс государства — это собственное производство, это свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, которые нужны для сил обороны. Все — от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров. Минстратегпром уже представил мне доклады по нескольким направлениям: «броня», ракеты, ПТРК. Сегодня на Ставке был доклад вице-премьера по инновациям по РЭБам — радиоэлектронной борьбе. Разрабатываем комплексную программу по всем таким направлениям с четкими сроками и объемами», — сообщил Зеленский.

Также на Ставке говорили о переводе в цифровой формат всего учета поставок силам обороны и ситуацию вокруг Израиля и в целом в регионе Ближнего Востока.

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