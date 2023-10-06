Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову
Фото: пресс-служба ОП
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого убила в Харькове российская ракета «Искандер».
В своем telegram Зеленский опубликовал видео с мест ракетных ударов.
«Харьков, российский удар этим утром. Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было… Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям», — написал Президент.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого убила в Харькове российская ракета «Искандер»".