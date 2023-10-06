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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову

Политика 11:27   06.10.2023
Оксана Горун
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого убила в Харькове российская ракета «Искандер».

В своем telegram Зеленский опубликовал видео с мест ракетных ударов.

«Харьков, российский удар этим утром. Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было… Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям», — написал Президент.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого убила в Харькове российская ракета «Искандер»".