Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого убила в Харькове российская ракета «Искандер».

В своем telegram Зеленский опубликовал видео с мест ракетных ударов.

«Харьков, российский удар этим утром. Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было… Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям», — написал Президент.