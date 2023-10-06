Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким дитини, яку вбила в Харкові російська ракета “Іскандер”.

У своєму телеграмі Зеленський опублікував відео з місць ракетних ударів.

“Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було… Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям”, – написав Президент.