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Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

Події 11:27   06.10.2023
Оксана Горун
Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким дитини, яку вбила в Харкові російська ракета “Іскандер”.

У своєму телеграмі Зеленський опублікував відео з місць ракетних ударів.

“Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було… Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям”, – написав Президент.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким дитини, яку вбила в Харкові російська ракета “Іскандер”".