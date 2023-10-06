Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким дитини, яку вбила в Харкові російська ракета “Іскандер”.
У своєму телеграмі Зеленський опублікував відео з місць ракетних ударів.
“Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було… Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям”, – написав Президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким дитини, яку вбила в Харкові російська ракета “Іскандер”".