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Увага і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, – Зеленський за підсумками Ставки

Політика 22:29   12.10.2023
Олена Нагорна
Увага і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, – Зеленський за підсумками Ставки

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Подробиці він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що на засіданні командувачі доповіли йому щодо ситуації на передовій, намаганнях окупантів і відповідях українських захисників.

“Особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям у районі Авдіївки. Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість”, – сказав президент.

Ще одним питанням було забезпечення оборонців зброєю українського виробництва.

“Базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямами: “броня”, ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами”, – повідомив Зеленський.

Також на Ставці говорили про переведення в цифровий формат усього обліку постачання силам оборони та ситуацію навколо Ізраїлю й загалом у регіоні Близького Сходу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Подробиці він повідомив у вечірньому відеозверненні.".