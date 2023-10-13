Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта

Происшествия 12:10   13.10.2023
Оксана Горун
Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта Фото: скриншот

ВСУ контролируют ситуацию, а гражданский в Купянском районе живут под постоянными обстрелами, рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире «Еспресо».

«У нас уже дней пять – шесть идут активные штурмовые действия со стороны врага. И это, в основном, сосредоточено на уровне населенных пунктов Лиман Первый – Синьковка. Тем не менее по информации, которую мы имеем от наших Вооруженных сил, по этим направлениям наши ребята довольно успешно сдерживают попытки врага пробивать нашу оборону. Уничтожают очень много техники, танков и других средств, на которых пытаются преодолеть нашу оборону. Ситуация остается контролируемой. По состоянию на сегодняшний день как таковых нет особых изменений по линии фронта, по тем населенным пунктам, где у нас идут активные боевые действия», — сообщил Канашевич.

Что касается населенных пунктов района, которые находятся на незначительном отдалении от линии фронта, то там ситуация мало изменилась — она стабильно тяжелая последние два месяца.

«Те населенные пункты, которые немного удалены от линии фронта – на восемь – десять километров, они страдают от постоянных обстрелов из РСЗО, артиллерии. Вчера ночью просто артиллерией дали по жилому дому в населенном пункте Ковшаровка. К счастью, никто не пострадал. Так же все населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта, начиная от Петропавловки, Кучеровки, Двуречной – все они находятся под постоянным огнем. И там ситуация довольно опасная, особенно для местных жителей, которые еще остаются и не хотят уезжать. За последние месяцы в том, что касается таких ударов в глубину, ситуация не претерпела никаких изменений», — констатировал начальник РВА.

Читайте также: В Грозе на Харьковщине остаются симпатики русского мира — начальник РВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
Внимание и Харьковщине, и Югу, и Донетчине, — Зеленский по итогам Ставки
Внимание и Харьковщине, и Югу, и Донетчине, — Зеленский по итогам Ставки
12.10.2023, 22:29
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
13.10.2023, 11:48
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
13.10.2023, 09:50
Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории
13.10.2023, 06:00
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
13.10.2023, 12:25

Новости по теме:

10:45
Газ вернули в 2000 домов на Харьковщине после атаки «шахедов» РФ
10:29
Харьковские воины нанесли РФ убытков на 1 млн долларов за сутки (видео)
09:34
«Они нам такие же враги как ХАМАС» — у фанатов РФ в Израиле открылись глаза
08:33
«Они плакали» — шведский доброволец, воевавший под Купянском, о пленных из РФ
07:40
Армия РФ добилась ограниченных успехов под Купянском — ISW

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ контролируют ситуацию, а гражданский в Купянском районе живут под постоянными обстрелами, рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире «Еспресо»".