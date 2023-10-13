Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта

ВСУ контролируют ситуацию, а гражданский в Купянском районе живут под постоянными обстрелами, рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире «Еспресо».

«У нас уже дней пять – шесть идут активные штурмовые действия со стороны врага. И это, в основном, сосредоточено на уровне населенных пунктов Лиман Первый – Синьковка. Тем не менее по информации, которую мы имеем от наших Вооруженных сил, по этим направлениям наши ребята довольно успешно сдерживают попытки врага пробивать нашу оборону. Уничтожают очень много техники, танков и других средств, на которых пытаются преодолеть нашу оборону. Ситуация остается контролируемой. По состоянию на сегодняшний день как таковых нет особых изменений по линии фронта, по тем населенным пунктам, где у нас идут активные боевые действия», — сообщил Канашевич.

Что касается населенных пунктов района, которые находятся на незначительном отдалении от линии фронта, то там ситуация мало изменилась — она стабильно тяжелая последние два месяца.

«Те населенные пункты, которые немного удалены от линии фронта – на восемь – десять километров, они страдают от постоянных обстрелов из РСЗО, артиллерии. Вчера ночью просто артиллерией дали по жилому дому в населенном пункте Ковшаровка. К счастью, никто не пострадал. Так же все населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта, начиная от Петропавловки, Кучеровки, Двуречной – все они находятся под постоянным огнем. И там ситуация довольно опасная, особенно для местных жителей, которые еще остаются и не хотят уезжать. За последние месяцы в том, что касается таких ударов в глубину, ситуация не претерпела никаких изменений», — констатировал начальник РВА.