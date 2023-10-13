В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире «Еспресо» рассказал о настроениях в селе Гроза на Харьковщине, где российская ракета убила 59 человек. А также — о состоянии раненых и помощи местному населению.

«Что касается отбросов, которые навели (ракету — Ред.). Люди возмущены. Они их знают, они жили в Грозе, они местные. Будь они здесь, можно сказать, что их бы разорвали на куски. Трудно оценивать оставшихся – у кого какие мысли. Но эта трагедия, я думаю, вправила мозг многим людям, которые в чем-то сомневались, — считает Канашевич. – Я надеюсь, что это влияет на разум людей, хотя, конечно, остаются те, кто имеет симпатию после этого. Мы знаем, что после деоккупации часть людей – те, кто сотрудничал с оккупационными войсками, они уехали и находятся на территории россии. Безусловно, у некоторых людей, проживающих у нас, есть контакты с теми, кто находится за границей. Насколько я знаю, СБУ, в нашем районе особенно активно работает, выявляет и контролирует ситуацию».

Следователи и эксперты 12 октября сообщили, что завершили идентификацию останков всех погибших от ракетного удара по селу Гроза. Их 59. В больницах остаются пятеро раненых.

«Два – средней тяжести, и три – достаточно тяжелых ранения. Но, по имеющейся информации, врачи стабилизировали состояние, и будем надеяться, что люди поправятся», — сказал начальник Купянской РВА.

В селе продолжаются похороны. По данным на вечер 12 октября, похоронили уже 44 погибших. Местные власти и ОВА выделили средства в помощь пострадавшим и родственникам погибших.

«Имеется помощь от международных фондов. Были повреждены 14 домов. Мы в этих 14 домах сделали временные ремонтные работы. Будем и дальше вместе с благотворительными фондами восстанавливать эти дома, поскольку на носу зима. В Грозе остается у нас около 260 человек и, поскольку буквально каждой семьи коснулась эта трагедия, будем помогать сейчас активно», — заверил Канашевич.